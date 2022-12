Die Polizei muss wieder vor den Vorhang treten

Die nichtzufriedenstellende Täterergreifung- bzw. Ausforschung nach inzwischen acht Raubüberfällen in der Stadt Salzburg zieht sicher eine Ursachenerforschung nach sich. Zu beobachten war diese auch in den Medienberichten.

Es wäre zu einfach, dafür dem Personalmangel in der Polizei die Verantwortung zuzuschieben. Im zuständigen Ministerium hätte man sich längst über ein zielführendes Überwachungssystem im Bereich der öffentlichen Sicherheit Gedanken machen müssen - sei es mit der umfassenden Stadtviertelbefahrung bzw. -begehung in den Sektoren, speziell in den Nachtstunden. Dieses sicher bewährte Modell wurde leider vor 35 Jahren eingestellt.

Man kann sich nicht nur der These bedienen, dass mit dem Dorfgendarm die öffentliche Sicherheit gestanden und gefallen ist, dass dazu aber der Grundstein zu einem fundierten Sicherheitsgefühl gelegt wurde, ist wohl auch unbestritten. Die Bekämpfung der Cyberkriminalität heißt noch lange nicht, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Einer Frau, die in der Nacht auf dem Nachhauseweg überfallen wird und vergeblich nach Hilfe ruft, ist damit in keinster Weise geholfen.

Zur allgemeinen Hebung der Sicherheit muss die Polizei wieder vor den Vorhang treten. Der öffentlich kritisierte negative Zustand dieses Genres bewegt sich mit Riesenschritten in Richtung eines Skandals. Etwas unverständlich erscheint dazu der mangelnde Protest der Gewerkschaft.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg