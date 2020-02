Da baut man um hunderttausende Euro vor dem Festspielhaus terrorsichere Poller und auf der Rückseite am Papagenoplatz braucht man nur ein Verkehrszeichen aus der Erde heben und schon ist man in der Stadt (Einbruch am Kranzlmarkt). Noch leichter geht es auf dem Mozartplatz, dort kann selbst ein Klein-Lkw auf dem Gehsteig, ohne eine Sperre zu überwinden in die Stadt fahren. Hier fehlt offensichtlich ein Sicherheitskonzept.



Manfred Holz, 5071 Wals