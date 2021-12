Die Post bringt allen was! Möglich, aber wann?

Fall 1: Ein Paket, aufgegeben in Oberösterreich am Dienstag, 23. 11. 2021 um 15.41 Uhr, ist nach einer Woche noch immer nicht in Salzburg-Gnigl angekommen. Zur Sendungsnachverfolgung sind keine Daten gefunden worden, obwohl die Sendungsnummer bekannt ist.

Fall 2: Am Freitag, 26. 11. 2021 finde ich in meinem Postfach eine Mitteilung, dass ich eine Briefsendung (offensichtlich per Einschreiben) erhalten soll. Ich war den ganzen Freitagvormittag zu Hause, es hat niemand geklingelt. Am Montag (nächster Werktag) war ich beim Postamt Gnigl, leider ist die Briefsendung nicht auffindbar. Der Mitarbeiter beim Postamt war sehr freundlich und hilfsbereit, kopierte den Abholschein und versprach mich anzurufen, sobald er herausgefunden hat, wo mein Brief abgeblieben ist. Da ich keine Ahnung habe, von wem ich einen Einschreibbrief erhalten soll, kann ich nicht einmal beim Absender nachforschen.

Wie ich nun von meinem Bekannten- und Freundeskreis erfahren habe, häufen sich diese Zustellschwierigkeiten in der Stadt Salzburg. Es ist ein unzumutbarer Zustand, dass eingeschriebene Briefsendungen quasi "automatisch" mit einem Abholschein für das nächste Postamt versehen werden. Weisen Sie bitte die Briefzusteller daraufhin an, dass wenigstens einmal geklingelt werden muss! Und bezahlen Sie den Leuten einen gerechten Lohn, dann wird die Qualität des Personals auch gleich viel besser werden!

Lobend erwähnen möchte ich den Paketzusteller in Salzburg-Untergnigl. Er ist unglaublich freundlich und vor allem merkt er sich die Namen und spricht einen schon damit an, auch wenn man gerade kein eigenes Paket erhält, sondern für einen Nachbarn übernimmt.





Ingrid Kandler, 5023 Salzburg