Die Post bringt nicht allen etwas

Es ist fast nicht zu glauben, wie die Post mit ihren Kunden umspringt. In Puch, Staudenführerweg 587, wurde das letzte Mal am Freitag, 10. Jänner, eine Postsendung zugestellt. Seither ist kein Briefträger weit und breit zu sehen. Der "normale" Briefträger dürfte auf Urlaub sein, Urlaubsvertretung gibt es anscheinend nicht. Bei einem Anruf wurde lapidar mitgeteilt, dass man die Postsendungen ja selbst abholen könne und die nächste Zustellung wahrscheinlich erst Ende der Woche erfolgen werde. Das heißt schlicht und einfach - 14 Tage ohne Post. Was sagen da die Werbefirmen, die ja für ihre Prospekte bezahlt haben, ebenso die Firmen, die Rechnungen versenden, und natürlich die Zeitungsverlage, wenn ihre Wochenzeitungen nicht zugestellt werden? Es ist frustrierend, wie ein Staatsbetrieb arbeitet und mit Kunden umgeht.

Josef Wind, Edith Hochsteger, 5412 Puch