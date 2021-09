Die Post muss für Urlaube vorsorgen

Alle Jahre wieder gibt es Probleme mit der Postzustellung. Auch jetzt, wie schon aus einigen Leserbriefen hervorging. In unserem Haus in Rif erfolgte die letzte Zustellung vergangenen Mittwoch, dem 25. 8. 2021, und am Montag, dem 30. 8., war noch immer nichts zugestellt worden. Auch in den vergangenen Wochen hat es nicht funktioniert und manche Briefe sind ein bis zwei Wochen alt, wenn sie endlich ankommen.

Die Ausrede der Leitung der Post mit Urlaubszeit ist witzlos. Dass jeder Mensch im Sommer irgendwann Urlaub hat, ist seit Jahrzehnten so.

Da hat man entsprechend Vorsorge zu treffen. Die Chefs im Bereich der Post bekommen riesige Gehälter für minimale Leistung. Da hat es doch einmal einen Politiker gegeben, der fragen musste: "Was war meine Leistung?" Die Herrschaften sollten sich darüber Gedanken machen und Schlussfolgerungen ziehen.

Es wäre auch höchste Zeit, wenn sich unsere selbstherrliche Regierung einmal darum kümmern würde. Der ursprüngliche Sinn der Post ist die Zustellung von Briefen und Paketen, und das muss funktionieren!



Karl Schumergruber, 5400 Hallein-Rif