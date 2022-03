Die Post vergrault Briefkunden

Was den Briefverkehr betrifft, ist eine unglaublich negative Entwicklung zu beobachten. Ich bin jetzt 86 Jahre alt, arbeite aber immer noch (Lernhilfe, ehrenamtlich für Schüler aus dem Gymnasium - mit großem Erfolg). Ich habe schon in meinen jungen Tagen gerne mit aller Welt korrespondiert. Damals brauchte ein Brief in die USA drei bis vier Tage. Heute braucht ein Brief in und von den USA drei Wochen!

Es gab damals viele Briefkästen. Kürzlich ist der Briefkasten in meiner Nähe entfernt worden. Und das, obwohl in meiner Gegend viele Häuser stehen. Es gibt Leute, die kein Smartphone haben und auf Briefe angewiesen sind, um zu kommunizieren. Die sind der Post egal. Die Post verdient durch den enorm angewachsenen Paketverkehr viel Geld. Es spielt für sie keine Rolle, wenn Briefkunden vergrault werden.

Ich bin darauf bedacht, bei Lieferanten einen guten Ruf zu haben. Heute habe ich eine Mahnung mit Mahngebühr bekommen, weil meine Bank meinen Überweisungsauftrag, den ich per Brief an sie gesandt habe, nie bekommen hat. Superservice!

Vielleicht sollte man, um Charakter zu zeigen, auch weiterhin eine Sparte gut bedienen, auch wenn auf diesem Gebiet das Geschäft zugegebenerweise nachgelassen hat.



Erich Ginzinger, 5082 Grödig