Die Postzustellung ist steinzeitlich

Ärgerlich ist, dass wir immer öfter erleben müssen, dass nur ein Mal pro Woche die Post zugestellt wird. Interessanterweise mit dem gelben Kuvertumschlag der Post, mit dem bezahlte Werbungen zugestellt werden. Da finden wir auch Trauernachrichten viel zu spät und sonst noch terminlich wichtige Schriftstücke.

Ich bin kein Nostalgiker, aber vor 35 Jahren habe ich Post für die Skischulen Rußbach, Annaberg, Lungötz sowie Abtenau um zwei Uhr früh beim Hauptpostamt am Bahnhof Salzburg aufgegeben. Zwischen 9 und 10 Uhr vormittags am gleichen Tag hatten alle Skischulbesitzer die Skikursfotos auf ihrem Schreibtisch liegen. Also sieben bis acht Stunden später vor 35 Jahren, und wie ging es damals?

Ganz einfach: mit dem Bahn-Postwaggon bis 5 Uhr nach Golling, dann mit dem Postbus zu den Orten und von dort wurde die Post von hoch angesehenen und, ich nehme an, gut bezahlten Briefträgern zugestellt.

Liebes Postmanagement, schämen Sie sich für Ihre steinzeitliche Postzustellung!



Volkmar Ruhdorfer, 5400 Hallein-Rif