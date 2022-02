Die Preise steigen weiter

Am 9. 2. lese ich das Interview mit dem Verbundchef Herrn Strugl, in dem er auf die Frage, ob der Verbund die Preise schon erhöht habe, antwortet: "Nein, noch nicht, wir prüfen das gerade, aber ganz ohne werden wir nicht auskommen".

Schon am selben Tag dürfte das Prüfverfahren abgeschlossen worden sein und ich erhielt als jahrelanger Verbund-Kunde eine E-Mail, in der mir die Änderung der Geschäftsbedingungen mitgeteilt wird. Man plant danach wohl wesentlich mehr als eine kleine Erhöhung.

Der seit 2020 an die Großhandelspreise angepasste Arbeitspreis (ÖSPI-Index) soll nunmehr nicht jährlich, sondern halbjährlich angepasst werden. Ein Schelm wer denkt, dass damit zusätzlich Kasse gemacht werden soll.

Bisher wurde von derartigen Produkten abgeraten, jetzt führt man das für die Privatkunden ein.

Und die Politik? Verteilen von Almosen iHv 150 Euro stellt keine Lösung dar. Das Suchen einer Strategie gegen die Entwertung des Vermögens der Österreicherinnen und Österreicher war bisher in der Politik kein Thema. Stattdessen beginnt die Debatte, die Impfpflicht doch nicht wirklich umzusetzen.

Ach ja: Nachdem die Industriellen Vereinigung nach einer Unterstützung für den teuren Strom ruft. Liebe Politiker, orientiert euch an den Regelungen für die einfachen Bürgerinnen und Bürger.





Franz Nagl, 4553 Schlierbach