Die Probleme der Stadt-SPÖ mit dem S-Link

Salzburg steht kurz vor dem Durchbruch in Sachen Mobilität. Salzburg hat dz. die Riesenchance, mittels S-Link endlich eine wirkmächtige Waffe gegen den Stau zu entwickeln. Salzburg hat immer Probleme bei Großprojekten, weil viele profilierungssüchtige Kleingeister immer alles verhindern wollen.

Der Salzburger Vizebürgermeister hat mit dem S-Link allerdings mehrere Probleme. Politisch will er Bürgermeister werden und muss natürlich souverän das Thema kontrollieren. Um das Thema S-Link zu verstehen, muss man sich allerdings in eine extrem komplexe Materie einarbeiten, was mit uninformierten Beratern nicht funktionieren kann. So ist der Vizebürgermeister relativ bald in der eigenen Propagandablase "600 Meter U-Bahn bis Mirabell" gefangen, weil Recherchen bei der U-Bahn in Wien zu falschen Ergebnissen führen muss, da der S-Link keine U-Bahn ist, sondern eine "Regionalstadtbahn". Außerdem wäre es sehr sinnvoll, wenn man 1000 Meter Wiener U-Bahn auf "600 Meter S-Link" umrechnet (Schlussrechnen), denn dann kämen durchaus schon die richtigen Ergebnisse heraus.

Wenn man also der Sache gegenüber augenscheinlich überfordert ist, ist es auch logisch, dass Angst und Panik aufkommen, wie es bei der Stadt-SPÖ offensichtlich derzeit stattfindet. Das erklärt, warum sich die Ablehnung des S-Link in einer Art Torschlusspanik zu einem politischen Angstgebilde auswächst, weil man die Argumente und Erklärungen gleich gar nicht mehr liest, das Schlussrechnen zum Problem wird und man damit das Projekt S-Link auch gar nicht versteht.

Die Ablehnung der Stadt-SPÖ könnte vielleicht eine versteckte Art von Hilferuf sein, weil das Projekt die Vorstellungskraft sprengt. Dabei hätte die SPÖ nahezu eine Art Heerschar an Experten in den eigenen Reihen - die Eisenbahner! Warum fragen sie nicht einfach den früheren Lokalbahndirektor, der 2014 vom Salzburg-AG-Vorstand hinausgeekelt wurde? Der war ja sogar einmal SPÖ-Gemeinderat!



Richard Fuchs, Obmann Verein "Die Rote Elektrische", 5020 Salzburg