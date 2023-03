Die Raumordnung ist zahnlos

Was Gerhard Doblhamer hier auf den Tisch legt (Artikel in den SN vom 25. 2. 2023), hat wohl weit über Salzburg hinaus Gültigkeit. Zu den folgenschwersten Missverständnissen, unter denen Raumordnung in Österreich betrieben wird, zählt der weitgehende Verzicht auf räumlich wirksames Planungswerkzeug. Dichtewerte werden kaum festgelegt und wenn überhaupt, nur als Obergrenzen und nicht in Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der notwendigen Siedlungsinfrastruktur. Widmungskategorien wie "förderbarer Wohnbau" oder wie die im § 18(6) Oö. ROG angebotene Option der geschoßweise unterschiedlichen Nutzungen bleiben mangels praktischer Anwendung weitgehend "totes Recht".

So erschöpft sich Raumordnungspolitik in der Regel auf die rein flächige Ausweisung von Bauland in bislang eher unbekümmertem Ausmaß - und das, ohne wechselseitige und/oder fristgebundene Gegenleistungen festzuschreiben. Auf gleichsam schiefer Ebene verfestigen sich langfristig individuelle Rechtsansprüche wie von selbst, während "Kollateralschäden" wie Leerstände, Bodenversiegelung und Zersiedelung im Bauland weitgehend folgen- und sanktionslos bleiben.

Doblhamer hat anschaulich die Eckpunkte eines schlüssigen Gesamtkonzepts skizziert - an der Politik liegt es nun, den Mut zur Umsetzung aufzubringen.



Walter Werschnig, 4020 Linz