Die Realität sieht anders aus

In vielen Branchen, besonders in der Pflege, ist der Arbeitskräftemangel spürbar. Gleichzeitig befindet sich die Wirtschaft in einer Rezession und die Inflationsraten sind hoch. Die Vorschläge von Herrn Babler und Frau Herr, wie eine 32-Stunden-Woche, mehr Urlaub und so weiter erscheinen vor diesem Hintergrund überraschend. Es stellt sich mir die Frage, wie diese Maßnahmen in der aktuellen wirtschaftlichen Lage umgesetzt werden sollen und welche ökonomischen Modelle ihnen zugrunde liegen.

4540 Bad Hall

Mario Gubesch, MA MBA,