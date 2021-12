Die Rechnung bitte an Herrn Kickl

Wir leben in einem demokratischen Land mit einem exzellentem Gesundheitssystem. Wir leben in Freiheit und haben das Recht zu demonstrieren, allerdings sollte das nicht auf Kosten der Gemeinschaft erfolgen. Jedermann-und -frau kann für sich selbst entscheiden, das endet aber, wenn es die Freiheit "des Nächsten" einschränkt. Nun gibt es eine Partei in Österreich, die zu solchen Demonstrationen aufruft und die Menschen aufhetzt, mit Lügen und falschen Informationen. Die notwendige Polizeipräsenz zahlt der Steuerzahler - wie kommen wir dazu! Diese Kosten sollten eigentlich der FPÖ bzw. Herrn Kickl verrechnet werden!

Elisabeth Sicko, 5751 Maishofen