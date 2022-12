Die Reform der Arbeitslosenversicherung ist gescheitert

Herr Wiens, danke für Ihren sehr gut strukturierten Artikel in der Samstag-Ausgabe der SN, worin Sie uns Lesern das aktuelle Scheitern der Regierungsparteien ÖVP und Grüne bezüglich der höchst notwendigen und schon lange angekündigten Arbeitslosenversicherungs-Reform detailliert zur Kenntnis bringen. Es kommt einem der Frust bei der Erkenntnis, dass nun weiterhin - trotz besserem Wissen - mit einem nicht zielführenden Sozialsystem, welches nachweislich die erforderlichen Ergebnisse nicht zustande bringt, weitergewurstelt wird. Und das auf Kosten der Allgemeinheit, nämlich all jener Bürger und Bürgerinnen, welche in der überwiegenden Mehrheit ihrer tagtäglichen Arbeit nachgehen und jene Steuern zahlen, welche derart überholte und kostspielige Sozialsysteme am Laufen halten.

Warum überholtes System? Weil sich inzwischen viel zu viele Menschen als Langzeit-Arbeitslose viel zu lange in dieser Arbeitslosenversicherung aufhalten und sich mittels eines (mehr oder minder) geringfügigen Zuverdienstes ihren Lebensunterhalt soweit bestreiten können, dass sie angebotene Arbeitsstellen ohne größere Probleme immer wieder ablehnen können.

Das ist jedoch keineswegs der Sinn einer Arbeitslosenversicherung, welche als soziales Auffangnetz konzipiert worden ist! Und ein Auffangnetz darf niemals zu einer Hängematte werden, worin er/sie es sich so recht und schlecht richten können.

Entgegen Ihrer Meinung bin ich überzeugt, dass wir uns in einer solchen Situation bereits befinden, wo es für viele eine Zumutung und/oder Strafe darstellt, eine Arbeitsstelle anzunehmen, welche nicht adäquat erscheint oder wo sich irgendwelche Widrigkeiten auftun.

Fazit: Diese Entwicklung einfach nur zur Kenntnis zu nehmen ist konterproduktiv, fahrlässiges Hantieren mit Steuergeld und moralisch zu verabscheuen.

Das sei den beiden Regierungsparteien, den Grünen und der ÖVP ins Stammbuch geschrieben: Ein Scheitern bei dieser längst überfälligen Reform ist inakzeptabel. Setzen Sie sich wieder an den Verhandlungstisch, denn dazu wurden Sie von der Bevölkerung gewählt.







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt