Die Regierung hat sich im Vergleich gut gehalten

Bravo, Alexander Purger! Wie so oft in Ihren Beiträgen bringen Sie es auch diesmal (SN, Politik Pur, 11. April) auf den Punkt. International gesehen lebt es sich in Österreich gar nicht so schlecht und in der Krisenbewältigung hat sich unsere Regierung im Vergleich ganz gut gehalten. Aber Sie sollten in Ihren Kommentaren eines bedenken: Solange eine ÖVP in der Regierung sitzt, kann und darf es nach innerösterreichischem Mainstream nicht gut sein! Und wenn auch die Traumkoalition Rot-Grün-Pink nicht zuletzt durch die selbstzerstörerische Tätigkeit der SPÖ immer mehr ihre Chance verspielt, muss man natürlich Schwarz-Blau als Drohung am Horizont erst recht verteufeln. Apropos Schwarz-Blau: hat es da nicht vor kurzem einen unerfahrenen Newcomer bei einem möglichen Bündnispartner in Niederösterreich gegeben, der sich lieber eine Hand abhacken lässt, als Schwarz-Blau nicht zu verhindern?



Günter Braun, 1020 Wien