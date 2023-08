Die Regierung ist schuld

Im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Staaten hat die österreichische Bundesregierung wenig bis nichts gegen die Inflationstreiber gemacht. Das ist der Grund für die hohe Inflation und Teuerung und darunter leiden die Menschen in Österreich. Nun kommen die Lohnverhandlungen und angesichts der genannten Höhe der Pensionen lässt es sich erahnen, mit welchen Forderungen die Gewerkschaften an die Dienstgeberseite herantreten werden - und sich wohl auch durchsetzen werden. Das wiederum wirkt sich erneut negativ auf die Inflation aus, die Teuerung wird insgesamt kaum abnehmen und es wird zwei Jahre oder mehr dauern, bis wir bezüglich Inflation europäisches Niveau erreicht haben. Schuld daran ist die Bundesregierung, die wesentliche Steuerungsmaßnahmen wie zum Beispiel eine Mietpreisbremse verhindert hat. Ausbaden müssen es die arbeitende Bevölkerung sowie die Unternehmen und insgesamt wird Österreich als Wirtschaftsstandort verlieren. Diese Regierung ist am Ende, vor allem deshalb, weil sie augenscheinlich nicht mehr die Energie hat, um dort wie da große Würfe zu gestalten. Die Zeit bis zur Wahl ist daher für Österreich eine verlorene Zeit!







Günter Österer, 5020 Salzburg