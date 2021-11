Die Regierungen haben versagt

Ich bin nun am Tag zehn meiner Quarantäne. Seit zwei Tagen symptomfrei. Seit dem positiven PCR-Test-Ergebnis hat sich niemand mehr bei mir gemeldet, ein Absonderungsbescheid wurde nicht erstellt. Die Gesundheitsbehörde ist nicht erreichbar. Die Landessanitätsdirektion ist nicht erreichbar. Beide verweisen in Dauerschleife auf www.salzburg.gv.at und www.stadt-salzburg.at. Das ist besonders zynisch, weil dort weder FAQs (Antworten zu häufig gestellten Fragen, Anm.) noch Nummern zu finden sind, die erreichbar sind.

Von Vermittlung zu Vermittlung wird man weitergereicht. An Nummern, die online nirgends zu finden sind, aber ohnehin nicht funktionieren.

Natürlich ist mir bewusst, dass die Menschen in den Ämtern wahrscheinlich gerade Unmenschliches leisten. Wer aber hier versagt, ist die Stadt- und Landesregierung. Preuner und Haslauer sind rücktrittsreif. Die Bürger/-innen-Information in dieser Krise ist eine Verhöhnung. Schaut man sich die Stadt-Seiten von Linz oder Wien an, sieht man, dass es auch anders geht.



Sabine Helmberger, 5020 Salzburg