Die Reinigungskräfte achten nur auf Salzburgs Innenstadt

Ich war letztes Wochenende zur Eröffnung der Salzburger Festspiele in Salzburg. Ich habe noch nie eine derart schmutzige Stadt wie Salzburg gesehen. Die Innenstadt ist sauber geputzt, aber entlang der Salzach habe ich folgendes Bild gesehen: Ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen, Essensreste, halbe Pizzen, Glasscherben, leere Flaschen, Zigarettenstummel sowieso und übervolle Mistkübel. Ich hab mir meine Schuhe aufgeschnitten, weil ich immer auf meinem Hund schauen musste, damit er nicht in die Scherben tritt. Mir kommt vor, es wird alles in die Prärie geschmissen was nicht mehr benötigt wird und die Reinigungskräfte schauen nur auf die Innenstadt.

Vielleicht kann man dieses Anliegen an die zuständige Abteilung weiter leiten.







Marianne Pöschko-Laczkovics, 1090 Wien