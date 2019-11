Das fängt ja gut an. Da steht nicht einmal noch eine neue Regierung und schon stimmen die Grünen im vorauseilenden Gehorsam mit der ÖVP, einzelne Strecken des österreichischen Autobahnnetzes von der Maut zu befreien. Statt eine Verteuerung des Straßenverkehrs in Angriff zu nehmen (ist dieser doch immer noch viel zu billig und daher die Bahn für viele Menschen weiterhin keine Alternative), wird dem Individualverkehr die Tür noch weiter geöffnet. Auch wenn eine türkis-grüne Zusammenarbeit bedingungslos einer extrem rechten Regierung (die katastrophale Bilanz der letzten zwei Jahre spricht ja Bände) vorzuziehen ist, so müssen die Grünen schon sehr auf der Hut sein, um nicht im alltäglichen Regierungsgeschäft zerrieben zu werden. Vermutlich ist die Sache mit der Mautbefreiung aber ohnedies nur ein Kotau vor den Deutschen.





Priv. Doz. Dr. Peter Höller, 6067 Absam