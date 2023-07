Die Sachlichkeit muss bleiben

Mir scheint, die Fronten verhärten sich. Es geht um die Lesermeinungen zum S-Link, die von Seiten der Befürworter immer militanter werden. Sie können einfach nicht glauben, dass es auch Menschen - die Mehrheit - gibt, die dieses Tiefbauvorhaben aus verschiedenen Aspekten kritisch sehen und ergo dessen ablehnen.

Herr Robert Faust spricht dieses Problem in seinem Schreiben vom 1. Juli 2023 auch an und meint, dass es zielführender sei, auf dem Boden der Sachlichkeit zu bleiben. Da sich jetzt auch die SPÖ dezidiert gegen den Bau ausspricht, wird nun das Projekt hochpolitisch. Sie meint, dass dann für schulische, soziale und städtebauliche Belange kein Geld für die nächsten 50 Jahre vorhanden sein wird.

Die Toleranz, seine Meinung zu sagen, darf nicht auf der Strecke bleiben und die Spaltung der Bürger in Befürworter und Gegner muss unbedingt unterbleiben. Wir ziehen doch alle am selben Strang, aber halt nicht alle an dem der überflüssigen U-Bahn!





Josef Blank, 5061 Elsbethen