Die drei Säulen unseres Gesundheitssystems

1. Der Staat und damit die Politik haben entsprechend der Verfassung (Schutz der Bevölkerung) die Aufgabe, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.

2. Die Krankenversicherungen haben die Aufgabe übernommen, die Bezahlung der medizinischen Leistungen für die Patientinnen und Patienten zu übernehmen.

3. Die Medizin hat die Aufgabe zu diagnostizieren und zu behandeln. Damit kann das Gesundheitssystem erst an den Patientinnen und Patienten wirksam werden.

Die Ärzte - vertreten durch die Ärztekammern als deren Sprachrohr - in der Mitgestaltung unseres Gesundheitssystems zu beschneiden hat keine sachliche Begründung. Die Politik hat eben keine medizinische Expertise. Dieser Beschneidungsversuch ist also als Machtpoker der Politik zu entlarven.

Ich hoffe, dass in letzter Minute noch besonnene Politiker/-innen einschreiten und alle Säulen unseres Gesundheitssystems intakt halten.



Dr. med. Franz Burghuber, 4150 Rohrbach-Berg