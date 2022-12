Die Salzburg-Verkehr-App ist eine Bereicherung

Da man sehr viel von Dingen liest bzw. hört, die (oft subjektiv) nicht funktionieren, sollte auch mal etwas erwähnt werden, das eine Bereicherung des Alltags darstellt.

Unter anderem durch das Angebot des Klimatickets bin ich, bisher überzeugter Autofahrer, auf die Vorteile der Öffis aufmerksam geworden und auch auf die App der Salzburger Verkehrsbetriebe. Benutzerfreundlich, aktuell und aus meiner Sicht perfekt gemacht. Sie zeigt die Änderungen der Verbindungen - in Echtzeit - an, auf Wunsch einen Straßenplan etc. Ein großes Lob an die Coder bzw. die Projektgruppe.

Daumen hoch - CO2 runter!



Mag. René Pichler, 5411 Oberalm