Die Salzburger Festspiele waren ein Hammer!

Die Salzburger Festspiele waren heuer der Hammer auf all das, was uns gegenwärtig Sorgen macht. Ob Opern, Schauspiele oder Konzerte, sie alle sind großteils ein Beitrag, der uns in eine Depression fallen lässt. Dazu tragen auch die außerordentliche künstlerische Leistung und Qualität bei. Bleibt die Frage, wie konnte man bei der Programmgestaltung, die wahrscheinlich vor zwei bis drei Jahren stattfand, wissen, in welchem katastrophalen Zustand sich Europa wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch befinden wird?

Im Programmheft des Muti-Konzerts, zur Darbietung der symphonischen Dichtung, "von der Wiege bis zum Grabe", erläutert List seine Kompositionsweise, die er mit folgenden Worten zusammenfasst: "Nicht in der Verschwendung liegt das Wesentliche, sondern in der Einschränkung auf das Wesentlichste. Eine Idee muss vorhanden sein, nicht eine Ballung von Pseudo-Ideen."

Da können wir nach 150 Jahren noch viel dazulernen. So bin ich gespannt auf das Festspielprogramm 2023, dann wissen wir, wie es mit uns weitergehen wird.

Wolfgang Pöhl, 5026 Salzburg-Aigen