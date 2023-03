Die Schuldfrage wird bleiben

Achtung: Pflichtlektüre für jeden Befürworter des Baus der überflüssigen, weil zu teuren U-Bahn, die keiner will und keiner braucht. Im SN-Lokalteil (27. 3.) wird die Frage gestellt: "Kann sich Salzburg den S-Link leisten, Herr Hillinger?" Der Landesrechnungshofdirektor meint dazu lapidar, ja, aber auf die Laufzeit

von einem halben Jahrhundert.

Aber auch nur dann, wenn die Finanzmärkte in dieser langen Zeit stabil bleiben und nicht so volatil und unsicher sind, wie derzeit und es ist alles andere als sicher, dass das in Zukunft anders wird. Allein der Zinsendienst für 3 Milliarden Euro kostet jedes Jahr ein Vermögen! Dieser S-Link ist und bleibt auf die nächsten 50 bis 70 Jahre ein Milliardengrab, der sich niemals rechnet oder gar amortisiert.

Die Politiker, die das jetzt zu verantworten haben, denken wahrscheinlich nur bis zum Ende ihrer Amtszeit und dann "hinter uns die Sintflut"! Das ist nicht nachhaltig und unsere Nachfahren bekommen bereits in die Wiege eine Milliardenschuld vererbt. Irgendwann werden sie dann fragen, wer hat das vor vielen Jahren eigentlich verbrochen und warum wurde das nicht verhindert? Ich jedenfalls möchte nicht daran schuld sein!





Josef Blank, 5061 Elsbethen