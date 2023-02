Die Schule stärkt die Kirche in Salzburg

Die Zukunft der einzigen katholischen Privatvolksschule in Salzburg ist höchst gefährdet! Wie groß die Bedeutung einer solchen Institution aus katholischer Sicht ist, konnte man am 29. Jänner beim Schulgottesdienst im Dom erkennen: Sie füllt die Kirche. Eltern und Großeltern werden wieder in die Gottesdienste zurückgebracht und stärken damit die Gemeinschaft der immer weniger werdenden religiösen Minderheit an Katholiken der Stadt Salzburg. Diese Schule zu erhalten ist nachhaltig! Daher mein Appell an die Entscheidungsträger aus Kirche und Politik: Ergreifen Sie Ihre Möglichkeiten zum Fortbestand dieser Schule. Sie ist keine "Nice to have", vielmehr ein "Too big to fail"!



Dr. Markus Glaeser-Quintus, 5020 Salzburg