Die Schule vermittelt mehr als Lernstoff

Pünktlich am ersten Schultag erschien ein Beitrag, der über den Alltag einer Familie berichtet, die sich dazu entschlossen hat, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten.

Ich selbst bin Schülerin und bin der Überzeugung, dass man in der Schule so viel mehr als nur Unterrichtsstoff vermittelt bekommt. Der Nervenkitzel vor einer Schularbeit, die Frustration über eine schlechte Note, der Stress eines vollgepackten Terminkalenders, Mobbing, all das hat den gleichen Nenner: die Schule. Den negativen Seiten der Schule wird viel Medienpräsenz eingeräumt - doch was ist mit den glücklichen Augenblicken? Die Euphorie über eine Klassenreise, die Freude über Erfolg, das Glück, Freunde fürs Leben gefunden zu haben, auch diese Momente findet man in der Schule.

Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, um ihren Kindern diese negativen Erfahrungen zu ersparen, vergessen dabei, dass sie ihrem Nachwuchs somit auch die Chance auf einzigartige Erinnerungen nehmen. Zudem gehört der Umgang mit schwierigen

Situationen zum Erwachsenwerden dazu - und wo kann man das besser lernen als in der Schule?

Die Schule hilft den Kindern beim Erwerb von sozialen Kompetenzen mehr, als es ein Elternteil jemals tun könnte. Wo kann man besser lernen, wie man sich in Gruppen verhält, als in der Schule, wo man den größten Teil des Tages mit einer Gruppe von Gleichaltrigen verbringt? Schließe ich mich einer Gruppe an, nur um dazuzugehören? Habe ich den Mut, der Mehrheit der Gruppe zu widersprechen? Mit diesen Fragen wird man sein Leben lang konfrontiert sein, man muss sich ihnen bereits von klein auf stellen, in der Schule.

Dieser Aspekt darf keineswegs unterschätzt werden: In der späteren Berufswelt spielen Gruppendynamik und das Verhalten in der Gruppe eine große Rolle, weswegen ein Umgang mit mehreren Gleichaltrigen essenziell für die spätere Entwicklung ist.





Marlena Spannring, 5020 Salzburg