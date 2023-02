Die Schwächsten haben offensichtlich keine Lobby

Die geplante Auflösung des Mozart Kinderorchesters ist - ich möchte es so deutlich sagen - eine "Kulturschande" für das Land Salzburg. Während man Milliarden für ein - in meinen Augen sinnloses - U-Bahn-Megaprojekt investieren will, geht es - laut SN - um den im Vergleich dazu läppischen Betrag von 150.000 Euro, an dem das Mozart Kinderorchester scheitern soll. Wer die Begeisterung (und das Können) dieser Kinder und Jugendlichen am letzten Sonntag hören und sehen konnte, wie meine Frau und ich, dem ist diese Auflösung völlig unverständlich. Wo bleibt da das Land, wo bleiben private Sponsoren? Kinder (wie auch alte Menschen) haben hierzulande offensichtlich keine Lobby - mit ihnen macht die Politik, was sie will. Dafür schmeißt man woanders das Geld mit vollen Händen hinaus. Die Zuständigen, die nicht bereits sind, 150.000 Euro aufzubringen, sollten sich schämen!



Mag. Wolfgang Neubacher, 5203 Köstendorf