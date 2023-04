Die sehr einseitige Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung

In der aktuellen Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung kommen zwei Aspekte kaum oder gar nicht vor. Kaum erwähnt wird, dass Arbeit immer auch gesellschaftlichen Nutzen bringt und daher zumeist sinnstiftend, erfüllend ist und das Selbstwertgefühl und damit auch das Wohlbefinden der so Tätigen hebt. Gar nicht zur Geltung kommt der Aspekt, dass es den politisch Verantwortlichen auch darum zu tun sein muss, die "Arbeitslast", so man sie als solche bezeichnen will, nicht immer ungleicher zu verteilen. Wie will man Bauern, die de facto rund um die Uhr vom Hof nicht wegkommen und davon auch noch einen guten Teil hart arbeiten, die auch kaum auf Urlaub gehen können; wie will man kleinen Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden, auch anderen Kleinunternehmern, die nach ihrer "normalen" Arbeitszeit auch noch stundenlang bei Abrechnungen, Bestellungen und sonstigen Formalitäten sitzen, erklären, eine 40-Stunden-Woche mit mehrwöchigem Urlaubsanspruch wäre eine zu große Belastung und nicht mehr zumutbar?





Prof. Dr. Peter Jordan, 9620 Hermagor