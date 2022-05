Die Seilbahner denken weiter

Laut "Salzburger Nachrichten" (30. 4.) können sich die Seilbahner in Salzburgs Skigebieten Windräder vorstellen. Das wäre ökologisch und ökonomisch sinnvoll und ein Vorbild für AV-Schutzhütten mit Ölgeneratoren. Windräder gibt es in vielen Größen! Der AV-Vorstand hat es verabsäumt, sich aktuell und wissenschaftlich mit dem Thema zu beschäftigen. Exemplarisch zwei Kritikpunkte:

Da es beim Betrieb der Windräder kaum Beeinträchtigungen der Natur gibt, bleibt als reale

Belastung die Bauphase. Aber bei ungebremster Erderwärmung wird der Einsatz von schwerem Gerät zur Verhinderung oder Beseitigung von Muren und Hochwasserschäden, zur Stabilisierung ganzer Berghänge mit Spritzbeton, zur Bekämpfung von Waldbränden etc. viel massiver sein - ohne

dafür saubere Energie ernten zu können.

Bleibt noch die "Schönheit". Da punkten wohl die vergletscherten Regionen der Dreitausender, nur werden diese in wenigen Jahrzehnten durch die Erderwärmung verschwunden sein. Der Zustand der Pasterze ist jetzt schon jämmerlich, aber dafür haben wir ja das heile Windsfeld! Noch jämmerlicher ist nur das Festhalten des AV-Vorstands am Florianiprinzip bei diesem globalen Problem. Was kümmert uns schon die Überflutung der Meeresküsten oder die Ausbreitung der Wüsten mit Konsequenzen für die Welternährung?

Liebe Friday-Jugend im AV, klärt bitte den Vorstand über den Klimawandel auf!

Mag. Roland Zweimüller, 5020 Salzburg