Die Seilbahner und die Tunnelbaustelle

In seinem Leserbrief "Alle Betroffenen sollen sich um Lösungen bemühen" meinte Hr. Part, er könne das Gejammere der Hotellerie nicht mehr hören. Nun, ich kann das Gejammere der Seilbahner nicht mehr hören. Weshalb sie wohl jammern? Weil sie Angst haben, ihre Kredite für die Zig-Millionen-Investitionen nicht mehr bedienen zu können, wenn im Zuge der Tunnelbaustelle weniger Gäste kommen. Erzähle mir doch keiner, dass sie das alles auf dem Sparbuch haben. Darüber spricht man wohl nicht gern? Liebe Seilbahner, die zwei Jahre werdet ihr wohl überstehen. In zehn, 15 Jahren, wenn die Baustelle längst vergessen ist, steht ihr wahrscheinlich vor einer ganz anderen Herausforderung: Nämlich, dass ihr auf Grund der Erderwärmung immer öfter auch auf 2000 bis 2500 m nicht mehr künstlich beschneien könnt, weil es auch dafür öfter zu warm sein wird, geschweige denn, dass sich der erhoffte Naturschnee vermehrt als Regen geriert.

An wen ihr euch dann mit eurem Kummer wendet? Die FPÖ wird hier ebenso machtlos sein (im wahrsten Sinn des Wortes). Ich schlage vor, ihr steigt rechtzeitig in ein anderes Geschäftsfeld um: Windräder! Macht mit eurer geballten Lobby Druck, damit da was weitergeht. Nachdem durch eure - sagen wir durch eure ungewollte - Mithilfe die letzten Gletscher zusammenkrachen, wird's mit Wasserkraftwerken wohl nichts mehr werden. Sollte ich mich mit meiner Prognose irren, so gratuliere ich euch schon heute, denn ich bin bald 70 und komme später vielleicht nicht mehr dazu!

Matthias Knoblechner, 5203 Köstendorf