Die Sommerzeit 2020 könnte man aussetzen

Über die Sommerzeit sind schon viele plausible "Pros" und "Kontras" diskutiert worden. Dieses Jahr gibt es allerdings im Rahmen der Corona-Maßnahmen zwingende Gründe, diese zumindest für 2020 auszusetzen.

Die Situation erfordert es, dass die Menschen möglichst zu Hause bleiben. Angesichts der nun langen und hellen Abende nicht einfach. Insbesondere dann, wenn viele Kleinkinder und schulpflichtige Kinder im Haushalt sind, steigt der soziale Druck und der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus macht es noch schwieriger, die Menschen (Kinder) in den Wohnungen zu halten. Es liegt klar auf der Hand, dass dies zusätzliches Konfliktpotenzial birgt. Wenn die Sommerzeit kommt, bedeutet dies eine zusätzliche Belastung der Familien.

Es wird umso schwieriger für die Menschen sein, sich diszipliniert zu verhalten, wenn die Abende mit der Sommerzeit lange hell sind.

Angesichts dessen, dass es möglich war, innerhalb von Stunden zig Milliarden Euro aufzutreiben und die Gesellschaftsordnung aus begreiflichen Gründen in kürzester Zeit auf den Kopf zu stellen, kann es auch möglich sein, die bereits am kommenden Sonntag (29. 3. 2020) beginnende Sommerzeit auszusetzen. Diesmal wäre dies auch einfach, angesichts eines stark reduzierten Flugplans und angesichts der stillstehenden Wirtschaft, in der keine Termingeschäfte anfallen.

Wolfdietrich Braz, Direktor der Neuen Mittelschule P40, 5020 Salzburg