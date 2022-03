Die Sommerzeit bringt uns Lebensqualität

Am 27. März ist es wieder soweit. Ab diesem Tag gilt wieder die Sommerzeit bis inklusive 30. Oktober. Wie das Amen im Gebet wird wie jedes Jahr folgende Frage auftauchen: "Wann wird diese sinnlose Zeitumstellung endlich abgeschafft? Die Menschen, die sich das alljährlich wünschen, sind sich gar nicht bewusst, wie viel Lebensqualität uns die Sommerzeit eigentlich bringt, und wie viel Lebensqualität uns etwa eine ganzjährige Winterzeit wegnehmen würde. Wir gewinnen durch die Sommerzeit 210 Tage in Folge täglich zusätzliches wertvolles Tageslicht, welches wir sinnvoll nutzen können und sollen. Kurz gesagt ist es in Wahrheit gut, dass die "sinnvolle Zeitumstellung" nicht abgeschafft wird. Wir alle sollten uns dessen bewusst sein, wie wertvoll die Sommerzeit für uns alle ist. Meine Familie und ich freuen uns jedenfalls auf den nächsten Sonntag (dann ist Zeitumstellung) wie auf einen zweiten Geburtstag. Ein Hoch also auf die Sommerzeit, genießen wir sie. Die Begriffe Sommerzeit und Winterzeit verwende ich übrigens beide bewusst, da ich sie nach 42 Jahren Zeitumstellung als etabliert betrachte.





Dr. med. Bernd Sommer, 8044 Graz