Die Sorgfalt hat zu sehr nachgelassen

Am Anfang waren wir alle achtsam, Geschäfte und Supermärkte hatten Konzepte für das sichere Einkaufen, die Menschen hielten Abstand.

Gesehen in den vergangenen Tagen in vier verschiedenen Supermärkten in Pinzgau:

1. Desinfektionsspender seit einer Woche mit Zettel "defekt" versehen, Ersatz-Sprayflaschen defekt und dazu notwendiges Papier nur in kleinen Fetzen verfügbar;

2. Desinfektionsspender leer;

3. Einkaufswagen nicht mehr getrennt und keine Möglichkeit, sie zu reinigen;

4. Desinfektionsspender nicht mehr vorhanden;

5. Bekanntentreffen vor Wursttheke mit Umarmung.

Einmal kam sogar die Polizei zum Einkaufen ins Geschäft, die Mängel an Sicherheitsmaßnahmen wurden einfach ignoriert. Wir rätseln, warum sich Covid-19 ständig ausbreitet …

Anna Bruno Enn, 5721 Piesendorf