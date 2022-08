Die "sozialen Medien" sind in Wirklichkeit unsoziale Medien

Endlich sagt einmal ein Redakteur, was die angeblich so sozialen Medien sind: unsoziale Medien ("Egal, was sie tun: Spot und Hass sind Ex-Politikern gewiss", SN 24. August 2022). Und es entlarvt die Geschäftsstrategien aus dem Silicon Valley: Wer kann schon gegen soziale Medien sein, die uns alle immer und überall miteinander verbinden in eine globale Kommunikationsgemeinschaft. Die tatsächlich unsozialen Medien erklären auch das Phänomen, das viele Menschen beieinander sitzen, aber nicht miteinander reden sondern quasi-autistisch nur mehr auf ihre Smartphones blicken und stumm die Tastatur bedienen. Die unsozialen Medien transformieren auch archaisches Verhalten, wie das von Hetzmeuten und Hetzmassen ins digitale Zeitalter. Die außer Rand und Band geratenen Hetzer und Hasser bekommen innerhalb von Sekunden massenhaft Resonanz und die programmierten Algorithmen verstärken diese Dynamik um ein Vielfaches. Das setzt demokratische Willensbildung außer Kraft und kann im Einzelfall zur Verzweiflung führen, wie im Falle der Ärztin Dr. Kellermayr.

Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos