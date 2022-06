Die spinnen, diese Ämter - Stempelunwesen mit Behördenspießrutenlauf für eine Hochzeit

Ein Kärntner Freund von mir will in China heiraten. Dafür ist ein Behördenmarathon erforderlich mit vier Stellen, die allein in Österreich Abgaben kassieren. Erst die Bezirkshauptmannschaft Lienz, die Geburt (!) und Ledigenstatus bestätigt. Danach das Land Tirol, das in Innsbruck erneut je einen Stempel auf die beiden Dokumente knallt. Um die Bestätigung der BH Lienz zu bestätigen. Oder was? Wieder 35 Euro. Jetzt ist die Konsularbeglaubigung des Außenministeriums dran. In Wien. Nochmals zahlen. Danach geht es zur chinesischen Botschaft. Die beglaubigt, das diese Ämter alle wirklich existieren, damit das Papier dann in China von einem Notar beglaubigt übersetzt werden kann.

In Hollywood-Filmen ist es oft für Verbrecher so leicht zu allen möglichen Daten zu kommen. Die Behörden sind da noch im 19. Jahrhundert des Stempelunwesens gefangen.





Reinhard Bimashofer, 9872 Millstatt