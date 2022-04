Die Spirale der Gewalt durchbrechen

In der letzten Wochenendausgabe hat sich Thomas Hödlmoser mit dem Krieg in der Ukraine auseinandergesetzt und dabei die Frage gestellt, ob die vor 2000 Jahren von den Aposteln aufgestellten Verhaltensregeln zur Schaffung von Frieden heute noch gelten? Der Moraltheologe Michael Rosenberger beantwortet diese Frage mit Nein. Die biblischen Zitate könnten nicht eins zu eins auf die Gegenwart übertragen werden, weil Christus und seine Jünger in einem "halbwegs funktionierenden Staat" lebten.

Dieser Aussage muss klar widersprochen werden. Das damalige Israel war ein besetzter und unterdrückter Staat. Jeder Widerstand wurde von der römischen Besatzungsmacht grausam niedergeschlagen. Genau in dieser Situation hat Jesus Gewaltlosigkeit als einziges legitimes Mittel zur Verteidigung gepredigt. Leider haben die christlichen Kirchen über Jahrhunderte diese zentrale Botschaft zur Nächstenliebe ignoriert. Offensichtlich hat man auch nach 2000 Jahren sinnlosen Blutvergießens nichts dazugelernt und glaubt auch heute noch, dass dieses Dahinschlachten in nationalistischem Eifer irgendeine vernünftige Lösung bringen könnte.

Es gibt Beispiele dafür, dass ein gut organisierter gewaltloser Widerstand effektiv und zielführend sein kann, weil damit die Spirale der Gewalt durchbrochen wird. Es wäre höchste Zeit dafür, die sinnlosen Tötungsorgien an unschuldigen Menschen zu beenden. Jedes zusätzliche tote Kind, jede tote Mutter und jeder in diesen "Vaterlandswahn" getriebene und gefallene Vater ziehen uns weiter in den tödlichen Sog hinein. Wehret den Anfängen, stoppt den Krieg, stoppt die Waffenlieferungen und stoppt vor allem das Kriegsgeheul.

Wenn wir die sonntäglichen Botschaften in unseren Kirchen etwas ernster nehmen würden, wäre unsere Welt eine andere.

So gehört am Palmsonntag: "Ich aber wehrte mich nicht und hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie Kiesel; ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate". Jesaia 50,4-7).

Jesus beim Ritt auf dem Eselsfohlen: "Ich sage Euch, wenn sie (seine Jünger) schweigen, werden die Steine schreien" (Lukas 19,28-40).

Leider schreien die Steine heute mehr denn je zuvor.



Johann Winkelmeier, 5211 Friedburg