Es ist mir ein Bedürfnis, mich bei Frau Dores Beckord-Datterl für ihren so treffenden Leserbrief in den SN vom 24. August 2023 zu bedenken. Er spricht mir aus der Seele. Wie lässt sich diese Spirale der Rücksichtslosigkeit und des krassen Egoismus durchbrechen? Zum Beispiel Mutter Teresa in Kalkutta oder Mahatma Gandhi haben der Welt gezeigt, was Selbstlosigkeit bewirken kann - das Unmögliche möglich zu machen!

Inge Kircher, 5020 Salzburg