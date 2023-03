Die Spirale dreht sich weiter nach oben ...

Lieber Herr Pfeifenberger,

endlich! Endlich wurde geschrieben, was seit Langem überfällig ist: "Auf dem Weg in die ,Will alles sofort'-Republik" (4. 3.):

Als "normal" denkender und mit seiner Familie wirtschaftender Mensch wunderte ich mich sehr lange, wie diese Förderungen möglich sind. Natürlich wurden noch teuere Folgen der Coronakrise und des Ukrainekriegs damit abgewandt. Aber bekanntlich gab es ordentliche Überförderungen. Es gibt viele Betriebe, die noch nie so viel verdient haben und teilweise nicht wissen, wofür die letzten und vorletzten tausenden Euros auf ihren Konten waren.

Ich denke, der alte Spruch "das Geld wächst nicht auf Bäumen" gilt nach wie vor. Das heißt, irgendwann wird irgendjemand die Zeche bezahlen müssen. Freilich aufgeteilt auf alle ist der zu leistende Betrag nicht mehr so hoch. Aber bei so vielen Milliarden wird auch der Beitrag für jeden Einzelnen spürbar sein.

Ich freue mich auch über die kollektivliche Erhöhung meines Gehalts um 7,1 Prozent, wobei dieser Wert noch eher niedrig im Vergleich zu anderen Branchen ist. Aber wenn meine Firma so viel mehr an Lohnkosten zu bezahlen hat, wird sie das an unsere Kunden weitergeben müssen, um zumindest kostendeckend wirtschaften zu können. Die Spirale dreht sich also weiter nach oben … Das Gleiche gilt übrigens für die neue Betrachtung der Arbeit. Sie wird nicht mehr als sinnstiftend empfunden, eher als lästig und störend.

"Anpacken, Ideen haben", wie Sie in ihrem Artikel schreiben, ist immer seltener zu beobachten. Sich einen Lebensstandard zu schaffen und zu erhalten ist nicht mehr modern. Dafür hat die vorherige Generation, die diese Lebenseinstellung hatte, gesorgt und entsprechend materielle Werte übergeben.

Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass im Arbeitsleben nicht alles gut und schön war und ist, und dass eine Veränderung hin zum "menschlichen" durchaus notwendig ist. Wenn ich aber halt nur vier Tage bei gleichem Gehalt arbeite, gibt es einen Gap. Wer diesen womit schließen kann, weiß ich nicht.

Gratulation zu diesem Artikel!





Josef Stimec, 8962 Gröbming