Die SPÖ in der Krise

Als Jahrgang 1933 habe ich in meiner nun 70-jährigen Mitgliedschaft und als aktiver ehrenamtlicher Mitarbeiter in der SPÖ schon viele Tiefen und Höhen der Sozialdemokratie mitgemacht. Die nun Jahre dauernde tobende Führungsdebatte

ist wohl der Niedergang einer Partei auf deren Erfolge man stolz sein konnte. Die Werte, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Vollbeschäftigung, politischer Liberalismus, Modernisierung und Veränderung scheinen den Streitparteien wohl total egal zu sein. Ohne echte Alternativen aufzuzeigen wird ständig die Parteivorsitzende in Heckenschützenmanier angegriffen und damit aber auch das Ansehen der SPÖ nachhaltig geschädigt. Auslöffeln müssen es aber die lokalen SPÖ-Mandatare, die um Wähler kämpfen.Verständlich die Forderung durch einen Parteitag den Selbstzerstörungsprozess ein Ende zu machen.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg