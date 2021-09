Die SPÖ kommt nicht vom Fleck

Die Ausführungen von Andreas Koller in den SN vom 28. 9. 2021, wonach die SPÖ nicht vom Fleck kommt, sind aus meiner Sicht weitgehend richtig. Auch wenn in Oberösterreich der Abwärtstrend gestoppt werden konnte, ist das Ergebnis in Graz, in der einst SPÖ-dominierten Landeshauptstadt, mit 9,66 Prozent eine Katastrophe. Wenn man von Hans Peter Doskozil im Burgenland, Peter Kaiser in Kärnten, und Michael Ludwig in Wien absieht, fehlt es meines Erachtens in den restlichen Bundesländern und offensichtlich auch in Graz in der SPÖ an Persönlichkeiten mit einem auch nur annähernd ähnlichen Format, das die oben Angeführten auszeichnet. Und so werden vermutlich auch künftig die Wahlergebnisse eher bescheiden ausfallen. Absurd sind für mich in diesem Zusammenhang die Aussagen des niederösterreichischen SP-Chefs Franz Schnabl, wonach bei den oberösterreichischen und Grazer Wahlen bundespolitischer Rückenwind gefehlt habe. Schließlich hat es sich um Landes- bzw. Stadtwahlen gehandelt.

Die Fragen nach sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit spielen bei den Wählerinnen und Wählern wieder eine Rolle, wie es Chefredakteur Manfred Perterer in seinem Leitartikel vom 28. 9. 2021 formulierte. Und trotz dieser günstigen Themenkonjunktur konnte die SPÖ, im Gegensatz zur Marxistin Elke Kahr in Graz, nicht davon profitieren. Letztlich hat es Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser auf den Punkt gebracht, indem er betonte, dass die SPÖ-Inhalte die richtigen seien, nur wurden sie von der KPÖ in Graz besser vermarktet.







Herbert Stocker, 5020 Salzburg