Die SPÖ muss sich erneuern

Die Wahl ist vorbei, Türkis hat klar gewonnen, nicht zuletzt durch den starken Zulauf aus dem blauen Lager. Die SPÖ hat gerade noch 20 Prozent bekommen. Die Gründe für das schlechte Abschneiden sind vielfältig. So kam Rendi-Wagner viel zu spät in die Position der Parteivorsitzenden, begleitet von unnötigen internen Querschüssen. In der Rolle der Herausforderin hat sie sich zunehmend profiliert, allerdings waren einige uninteressante Seitenbemerkungen entbehrlich. Sie soll auf alle Fälle bleiben, eine Personaldiskussion ist unnötig.

Die SPÖ muss sich programmatisch profilieren und zu Themen klar Stellung nehmen, so beim Ausländer-Zuzug. Asylverfahren sind in kurzer Zeit abzuwickeln, bei negativem Bescheid die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. In der Migrationsfrage Hilfe für alle, die sie brauchen, aber nicht für jene, die sie ausnutzen; dafür fehlt der Bevölkerung das Verständnis. Schwerpunkte müssen nach wie vor die Sozial- und die Bildungspolitik sein. Hier sind längerfristige Perspektiven und Festlegungen für die nahe Zukunft erforderlich. Ich bin optimistisch, dass durch das Wahlergebnis die Verantwortlichen der SPÖ im Bund unter Mitwirkung der Landesorganisationen entsprechende Schritte setzen werden.

Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg