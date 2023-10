Die Sportlerwahl überdenken

Das Ergebnis der österreichischen Sportlerwahl für 2023 wirft erneut die Frage auf, ob es sinnvoll ist, Resultate aus etwa 60 einerseits weltweit gepflegten und anderseits winzigen Sportarten zu vergleichen und daraus Schlüsse zu ziehen. Wenn bei den Damen eine Skispringerin auf Platz 1 gesetzt wird und dahinter eine Snowboarderin rangiert, ist - bei allem Respekt vor beiden - festzuhalten: Im Weltcup der Springerinnen waren 60 Athletinnen aus 16 Nationen am Start, bei der Weltmeisterschaft im Big Air der Snowboarderinnen überhaupt nur 22. Dass Österreich zum Beispiel eine Weltmeisterin im Pistolenschießen stellt (Schießsport wird in 146 Ländern betrieben) hat die Jury ebenso negiert wie die Weltklasseleistungen eines Golfers, der sich 1.500 Profis in 149 Ländern gegenüber sieht, der sich zum Beispiel hinter einem nordischen Kombinierer einreihen musste, der es im ganzen Winter mit 60 Konkurrenten aus gerade einmal elf Nationen zu tun hatte. So sehr Ehrungen und Auszeichnungen gerechtfertigt und wichtig sein mögen, so sollten sie auf fairem Boden stehen und nicht von journalistischer Sympathie, Lobbying oder Freundschaft getragen werden.

Vielmehr sind die Leistungen, auch aus dem olympischen Blickwinkel heraus, stets zu relativieren. Da hat man es sich über Jahrzehnte mit dem alpinen Skisport ohnehin zu leicht gemacht und ihn (irrtümlich) bis heute als weltweit präsent eingestuft. Vielleicht sollte man dem Beispiel des SN-Leonidas folgen, bei dem alljährlich eine profunde Expertenrunde die akzeptierte Lösung findet.

Prof. Joachim Glaser, 5020 Salzburg