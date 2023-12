An dieses Gemälde von Egon Schiele fühlt man sich erinnert, wenn man nächtens das Baumonster am Rehrl-Platz passiert. Nichts regt sich, kein Vorhang bewegt sich, alle Fenster sind tot. Hier schlummert niemand, ausgenommen das Kapital der Investoren, das - hoffentlich vergeblich - seiner wunderbaren Vermehrung entgegenträumt. Und die Stadt Salzburg hat all das zugelassen!

Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg