Die Stadt endlich autofrei machen

Wann raffen sich mutige Politiker/-innen dazu auf, das zu tun, was unsere Zeit gebietet, auch wenn es erst mal Proteste in der (verwöhnten) Bevölkerung gibt? Nämlich: unsere Stadt autofrei zu machen

(außer Lieferzeiten und Einsatzfahrzeuge. Bewohner/-innen erhalten günstige Parkplätze in der Mönchsberggarage).

Gewinn: CO2-Bilanz verbessert sich, wir bezahlen 2030 nicht hohe Geldstrafen wegen Verschmutzung; bessere Lebensqualität für alle, keine Staus; weniger Radunfälle, weil die Radfahrer mehr Platz bekommen. Die Straßen sind für die Radfahrer/-innen und Fußgänger und Öffis frei (und es ist ja gut, dass so viele Menschen aufs Rad umgestiegen sind! In den Städten muss halt Platz gemacht werden, das geht am besten mit: Autos weg!). Man müsste nur in allen vier Richtungen der Stadt ein Parkhaus errichten oder andere Parkplätze schaffen, die ohnehin zum Teil schon vorhanden sind.

Und auch die, die sich erst aufregen, werden es letztlich genießen. In vielen italienischen Städten funktioniert das großartig - warum nicht bei uns?



Mag. Gertrud Zechbauer, 5020 Salzburg