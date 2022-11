Die Stadt ist in der Pflicht

Der Bürgermeister der Stadt Salzburg hat also strengere Kontrollen am Vorplatz des Hauptbahnhofs angekündigt. Diese halte ich und sicher viele andere, die auch am Bahnhof vorbeikommen, für notwendig, da es als Besucher, vor allem in der Nacht, sehr befremdlich wirkt, wenn sich weinende Kinder in den Nachtstunden aufhalten und betrunkene Menschen lautstark unterhalten, und das trotz Alkoholverbot.

Ich habe das "Glück" ein Mann zu sein, als Frau würde ich nach 20 Uhr nicht mehr alleine durchmarschieren, sogar Geschäfte sperren früher zu, aufgrund dieser Situation.

Auch gibt es ein touristisch "tolles" Bild ab, wenn man als Besucher ankommt und diesen Platz mit Bierdosen und anderem Zeugwerk so vorfindet. Die Stadt und auch die Polizei, die ja offensichtlich nichts dagegen ausrichten können, weil ja "nichts" passiert, sind eiligst gefordert, hier Bewegung in die Sache zu bringen und den Vorplatz wieder attraktiver für die Salzburger Stadtbewohner zu machen, sonst droht ein erneuter 31. 10. 2022.

Andreas Reindl, 5201 Seekirchen