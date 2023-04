Die Stadt Salzburg ist nicht gemacht für den Kfz-Verkehr

Die Stadt Salzburg ist nicht gemacht für die Masse an Kfz-Verkehr, das weiß auch jeder Stadt- und Landespolitiker, das ist seit Jahrzehnten klar. Egal ob jetzt S-Link oder Busse oder was auch immer, es braucht einfach viel weniger Kfz-Verkehr, sehr viel weniger Individualverkehr. Es ist die billigste und sinnvollste Lösung überhaupt, wenn mit geeigneten und ja, ganz sicher auch sehr restriktiven Maßnahmen dafür gesorgt wird, dass man eben nicht mehr einfach in sein Auto steigt und quer durch die Stadt fährt, egal zu welcher Zeit. Es wird eine Stadtmaut brauchen, es wird eine Sperre des Neutors brauchen u. v. m. Natürlich wird es einen Aufschrei der autoverliebten Menschen geben, das muss man aushalten und das geht nur, wenn die überwiegende Mehrheit des Gemeinderats mitmacht. Wie erwähnt, es wäre die billigste Lösung und das Stadtbudget wäre nicht auf Jahre hinaus erheblich belastet, vielleicht sogar überlastet. Mal abgesehen von jahrelangen Baustellen, Geschäftsschließungen usw. Die durchaus vernünftigen Parteien wie ÖVP, SPÖ, Grüne, Neos und KPÖ ersuche ich daher um Aktivität in der Sache. Und bei der FPÖ ist ohnehin immer zu erwarten, dass sie gegen alles und jeden ist.



Günter Österer, 5020 Salzburg