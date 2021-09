Die Stadt soll begrünen, was leicht zu begrünen wäre

Die grüne Stadträtin Martina Berthold will Fassade des Salzburger Doms begrünen. Die Stadt Salzburg ist nicht einmal in der Lage, einfache Begrünungen durchzuführen, wie etwa Stützmauern bei Unterführungen und Obus-Masten, wie von mir als ÖVP-Gemeinderat bereits im vorigen Jahrtausend initiiert und in diesem Jahrtausend eingestellt. Die Frau Berthold soll doch lieber die beiden Bäume (mit Sitzbank rundherum) vor dem Kleinen Festspielhaus nachpflanzen lassen, welche gefällt wurden, um für TV-Übertragungsfahrzeuge während der Festspiele Platz zu schaffen.

Die Stadt soll doch endlich das begrünen, was leicht zu begrünen wäre, und nicht mit solchem Mumpitz die Leute pflanzen.



KR Anton Bucek, ÖVP-Gemeinderat a. D., 5020 Salzburg