Die Stadt sollte genügend öffentliche WC-Anlagen bauen

Bevor die Stadtregierung 700 Meter sinnlos untertunnelt, würde ich dafür plädieren, uns Salzburgern und den Besuchern endlich einmal genügend öffentliche WC-Anlagen zur Verfügung zu stellen. Die vorhandenen Bedürfnisanstalten sind mit wenigen Ausnahmen veraltet, unhygienisch und schlecht gewartet - vor allem an der Peripherie unserer schönen Stadt.

Dort muss man sich heute noch in die Büsche schlagen. Ein Bau von WC-Anlagen birgt keine bautechnischen Risiken ("Salzburger Seeton") und ist mindestens so "verkehrsberuhigend" wie eine U-Bahn oder Mönchsberggarage. Ich wünsche mir von der Stadtregierung in jeder Hinsicht merkbare Empathie für die Bedürfnisse ihrer Bürger.





Rotraud Zach, 5020 Salzburg