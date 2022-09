Die Stadt vergisst auf unsere Kinder

Mit großem Bestürzen mussten wir lesen, dass die Volksschule in der Schwarzstraße geschlossen werden soll, weil sich Erzdiözese und Stadt Salzburg nicht über den Erhalt einig werden können. Sehr geehrter Bürgermeister Auinger, hochgeschätzter Herr Erzbischof, bitte denken Sie an unsere Kinder die auf beiden Seiten der Altstadt wohnen und auch hier zur Schule gehen wollen. Wir wollen unsere Kinder nicht mit dem Auto durch die ohnehin überlastete Stadt fahren müssen, wenn wir so ein Juwel der erfolgreichen Kindergartenbetreuung und Schulausbildung mitten in der Stadt haben.



Georg Klampfer, 5020 Salzburg