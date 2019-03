Jetzt fliegt Ihnen halt allen allmählich ein über 25-jähriges Rumgesudere und Hick-Hack, und ein an den aktuellen Brexit erinnerndes "should we, shouldn't we, we will do it, don't we" um die Ohren.

Die komplette Stadtbahn könnte schon längst in Betrieb sein, wenn man sich Mitte der 90er Jahre dazu durchgerungen hätte, diese zu bauen. Und sie wäre bedeutend billiger geworden. Aber 25 Jahre Schwarzer Peter hin- und herzuschieben rächt sich irgendwann mal.







Kurt Fuchs, A-5020 Salzburg