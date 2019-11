Die Stadtberge sind ein Geschenk

Jede Stadt der Welt würde sich glücklich schätzen, hätte sie Berge in ihrem Zentrum, in denen man Autos verstecken und damit Straßen und Plätze von "Stehzeugen" freihalten kann. Es wird auch zukünftig Autos geben, egal ob E, Hybrid oder Wasserstoff. Schon allein, weil man möchte, dass in der Stadt weiter Menschen leben, Hotels und Wirtschaft florieren. Der öffentliche Verkehr allein wird das nicht lösen können, und die historische Bausubstanz Salzburgs ist nicht darauf ausgelegt, genügend Parkplätze und Garagen zur Verfügung zu stellen. Illusorisch zu glauben, wer in der Stadt lebt, wird am Stadtrand parken und mit Kindern, Ski, Einkauf etc. mit Öffis zu seiner Wohnung fahren.

Bleibt zu Recht die Kritik an dem zunehmenden Stau bei Ein- und Ausfahrt durch den Ausbau der Garage. Warum kann man das nicht entflechten, indem man z. B. (bitte nicht aufschreien), den von Süden kommenden Verkehr direkt unter den Krauthügel hineinleitet? Oben bleibt alles unberührt, wie es ist. Auch der Baustellenverkehr könnte unterirdisch erfolgen. Das unterschiedliche Niveau zwischen Straße und Krauthügel gibt das her, man müsste nur noch ein Stück tiefer gehen.

Die Entflechtung könnte noch besser gelingen, würde man den Verkehr aus Norden und Osten in einen (ausgebauten) Kapuzinerberg lenken. Besser geht's eigentlich nicht. Unverparkte Straßen und Plätze, oben wunderbare Stadtberge zur Naherholung.

Karl Popp

5101 Bergheim



Quelle: SN